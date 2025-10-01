Fundat: Confêrencia Estadual do Trabalho acontecerá em outubro em Aracaju

A capital sergipana se prepara para um evento de grande relevância para o futuro do mercado de trabalho local e nacional. No dia 23 de outubro, Aracaju sediará a Conferência Estadual do Trabalho, uma etapa crucial para a Conferência Nacional do Trabalho (II CNT), que ocorrerá em março de 2026, em São Paulo/SP. Em um movimento estratégico para alinhar os preparativos e garantir o sucesso do evento, a presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Melissa Rollemberg, reuniu-se com o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, e o Superintendente Regional do Trabalho em Sergipe, Claudio Caducha.

A II Conferência Nacional do Trabalho, que se desdobra em etapas estaduais e distritais, possui um caráter tripartite, seguindo as normas preconizadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Isso significa que haverá participação paritária das representações de trabalhadores, empregadores e governo, conforme estabelecido no Art. 2º do Regimento Interno da II CNT. O objetivo central é debater e formular políticas públicas eficazes para a promoção do emprego e do trabalho decente, em um cenário de constantes transformações no mundo do trabalho (Art. 5º do Regimento da II CNT).

Sergipe, por sua vez, realizará sua Conferência Estadual em 23 de outubro de 2025. Este evento contará com a participação de delegados e representantes das bancadas tripartites – trabalhadores, governo e empregadores – além de convidados de diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. A Etapa Estadual tem a missão de discutir e elaborar propostas que serão levadas à esfera nacional, bem como eleger os delegados que representarão o estado na Conferência Nacional.

No decorrer da reunião entre os representantes da Fundat, da Secretaria de Estado do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego teve como pauta principal a organização e os objetivos da Conferência Estadual. Além dos aspectos estruturais e logísticos, foram discutidos temas cruciais para o desenvolvimento do mercado de trabalho, como a qualificação profissional, a economia solidária, entendida como o trabalho da coletividade que fortalece a todos e a tecnologia social. O encontro também abordou a melhoria das condições de projetos e espaços já existentes, no entendimento de potencializar suas ações e resultados.

Melissa Rollemberg, presidente da Fundat, destaca a importância da colaboração entre as instituições. “Tivemos uma reunião muito proveitosa, com os todas as instituições que atuam nas pastas relacionadas ao Trabalho e Emprego em Sergipe, além do Ministério do Trabalho. Conversamos sobre a conferência e sobre parcerias que fortalecerão cada uma das ações em andamento, então foi tudo muito produtivo. Acredito que a população é que vai ganhar com todas essas ações. A união sempre fortalece e assim, avançaremos cada vez mais. Parcerias sempre muito bem-vindas e através dessas articulações a população é que se beneficia.”

Jorge Teles, secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, fala da pauta debatida e do intuito de melhorar o que já vem sendo construído. “Nós estamos em preparativos para a realização da Conferência Estadual do Trabalho e em preparação para a Conferência Nacional do Trabalho, onde vamos discutir, junto com a Fundat, os grandes temas relacionados ao mundo do trabalho, de que maneira nós podemos melhorar o acesso da população ao mercado de trabalho, quais são as políticas públicas que vêm dando certo, quais são os números, os dados econômicos que traçam um caminho a ser seguido e ouvir as instâncias representativas também dos trabalhadores, dos empregadores. Enfim, vai ser um grande evento, um grande debate, uma grande discussão. Todas as partes interessadas participarão, discutindo, tendo vez, voz e voto e traçando um panorama do que nós podemos construir ainda mais para melhorar a política pública. Que é do trabalho do nosso estado.”

Claudio Caducha, Superintendente Regional do Trabalho deu ênfase ao caráter democrático e representativo do evento. “Teremos um espaço de discussão relacionado ao mundo do trabalho que tem como objetivo discutir propostas para a Conferência Nacional do Trabalho que acontecerá em São Paulo. Hoje, tratamos de critérios da bancada do governo que reúne órgãos federais, municipais e estaduais para a participação dos delegados nessa conferência, foi uma reunião saudável, uma reunião democrática e que vai fazer com que os principais municípios do Estado de Sergipe tenham representação dentro da Conferência, além, evidentemente dos órgãos estaduais e dos órgãos federais. Então, a gente chegou a um bom termo para que essa Conferência tenha, do ponto de vista governamental, uma representação a mais alta possível.”

O Superintendente explicou ainda como acontecerá a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho e do empresariado nesse planejamento governamental. “Essa Conferência, ela tem um temário da atualização do mundo do trabalho às novas tecnologias. E a partir dessa discussão, chegaremos a uma definição de como o país poderá se reinserir, se reindustrializar e a partir disso a gente, discute em que condições, em relação a direitos, em que condições ambientais, em que condições de trabalho o mundo do trabalho pode se reinserir nesse novo momento da economia mundial e brasileira.”

A colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal é crucial para o avanço das políticas de trabalho. A Conferência Estadual em Sergipe não apenas servirá como um fórum para a discussão de propostas locais, mas também garantirá que as necessidades e particularidades do estado sejam representadas na etapa nacional. O impacto esperado é a formulação de políticas públicas mais alinhadas com a realidade atual do mercado de trabalho, promovendo a inserção de trabalhadores e o desenvolvimento econômico sustentável. A população e os interessados são convidados a acompanhar as novidades sobre a Conferência do Trabalho e Emprego, que promete ser um marco para o desenvolvimento profissional em Aracaju e para a construção de políticas públicas para o trabalho decente.

