Fundat: confira as novas vagas de emprego desta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (07).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.
O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Gesseiro
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência sem Comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Engenheiro de produção
Ensino superior completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no conjunto Marcos Freire III
Projetista
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Domínio do software solidworks
Empresa localizada no bairro Marcos freire 3
Técnico em eletrônica ou eletromecânica
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem Comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos freire 3
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru
Marceneiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Cozinheira
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Saladeira
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Vendedor
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Serviços gerais
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Manicure
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Curso de manicure
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedora
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Facilidade com redes sociais
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Vendedora
Ensino médio completo
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Manicure
Alfabetizado
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíssa
Cozinheiro(a)
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Recepcionista de hotel
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em informática
Vaga afirmativa para mulheres
Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Almoxarife
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Confira as unidades de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.
Ascom Fundat