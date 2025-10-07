Fundat: confira as novas vagas de emprego desta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (07).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.

O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Gesseiro

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem Comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Engenheiro de produção

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no conjunto Marcos Freire III

Projetista

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Domínio do software solidworks

Empresa localizada no bairro Marcos freire 3

Técnico em eletrônica ou eletromecânica

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem Comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos freire 3

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Grageru

Marceneiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Cozinheira

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Saladeira

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Vendedor

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Serviços gerais

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Manicure

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Curso de manicure

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedora

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Facilidade com redes sociais

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Vendedora

Ensino médio completo

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Manicure

Alfabetizado

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíssa

Cozinheiro(a)

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em informática

Vaga afirmativa para mulheres

Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Almoxarife

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Confira as unidades de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.

Ascom Fundat