Fundat: confira as vagas de emprego disponibilizas nesta sexta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira, 22. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Desejável disponibilidade para trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor de veículos

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Possuir CNH B com prática

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Atendente de loja

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Marcos Freire 1

Auxiliar de serviços gerais

Ensino médio completo

Sem experiência

Com habilidades em patinação

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de mecânico de máquinas pesadas

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro América

Estagiário em engenharia civil

Ensino superior cursando a partir do 6° período

Sem experiência

Empresa localizada no bairro América

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Encanador

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Carpinteiro

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pintor

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Chapeiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Disponibilidade para trabalhar no período noturno, preferencialmente residir no bairro Augusto Franco e adjacências

Empresa localizada no bairro Augusto Franco

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedora

Ensino médio completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Disponibilidade para trabalhar no período noturno

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Contador

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Siqueira Campos

Recepcionista auditor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar no período noturno

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro GRAGERU

Auxiliar de Confeitaria

Ensino Médio completo

6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Pedreiro

Alfabetizado

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Sexo masculino

Idade mínima 18 anos

Empresa localizada no bairro Atalaia

Escovista

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para pessoa com deficiência:

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Cuidador educacional

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Mais informações podem ser obtidas no telefone: (79) 3179-1331

Acom Fundat