Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 20.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 20.

Motorista categoria B

Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS

CNH B

Disponibilidade para trabalhar no período noturno

Empresa localizada no bairro Jabotiana.

Recepcionista auditor

Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar no período noturno

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Serviços gerais/ foguista

Ensino médio completo sem experiência

Empresa localizada no bairro Grageru

Confeiteiro

Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro GRAGERU

Auxiliar de Cozinha

Ensino Fundamental completo com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de Confeitaria

Ensino Médio completo

6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Pedreiro

Alfabetizado com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Idade mínima 18 anos

Empresa localizada no bairro Atalaia

Auxiliar contábil

Ensino superior completo com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farôlandia

Estágio

Ensino médio cursando sem experiência

Disponibilidade para trabalhar manhã e tarde

Empresa localizada no bairro Palestina

Estágio em pedagogia

Ensino superior cursando sem experiência

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Apoio administrativo em farmácia

Ensino médio completo com 06 meses de experiência

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Projetista de móveis

Ensino médio completo com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Padeiro

Ensino médio completo com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Açougueiro

Ensino fundamental completo com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Orlando Dantas

Escovista

Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Nail designer

Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de nail designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Cuidador educacional

Ensino médio completo sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat