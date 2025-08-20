Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 20.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 20.
Motorista categoria B
Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS
CNH B
Disponibilidade para trabalhar no período noturno
Empresa localizada no bairro Jabotiana.
Recepcionista auditor
Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade para trabalhar no período noturno
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Serviços gerais/ foguista
Ensino médio completo sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru
Confeiteiro
Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro GRAGERU
Auxiliar de Cozinha
Ensino Fundamental completo com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de Confeitaria
Ensino Médio completo
6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Pedreiro
Alfabetizado com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Idade mínima 18 anos
Empresa localizada no bairro Atalaia
Auxiliar contábil
Ensino superior completo com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farôlandia
Estágio
Ensino médio cursando sem experiência
Disponibilidade para trabalhar manhã e tarde
Empresa localizada no bairro Palestina
Estágio em pedagogia
Ensino superior cursando sem experiência
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Apoio administrativo em farmácia
Ensino médio completo com 06 meses de experiência
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Projetista de móveis
Ensino médio completo com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Padeiro
Ensino médio completo com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Açougueiro
Ensino fundamental completo com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Orlando Dantas
Escovista
Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de escovista
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Nail designer
Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de nail designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Auxiliar de confeitaria
Ensino médio completo com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Cuidador educacional
Ensino médio completo sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
