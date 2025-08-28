Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (28).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 28

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo

sem experiência

Disponibilidade para trabalhar das 15h às 23h

empresa localizada no bairro Farolândia

Atendente de Lanchonete

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Disponibilidade para trabalhar das 15h às 23h

empresa localizada no bairro Farolândia

Assistente de Marketing

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Desejável domínio básico do pacote office e ferramentas de design

Empresa localizada no bairro São José

Motorista categoria B

Ensino médio completo

sem experiência, preferencialmente residir no bairro Santos Dumont ou em suas proximidades Empresa localizada no bairro Santos Dumont

Servente de obras

Não alfabetizado

sem experiência

Desejável disponibilidade para trabalhar em altura

Sexo masculino

Idade de 18 a 60 anos

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro

Ensino fundamental completo

com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00h

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Assistente administrativo

Ensino superior completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Supervisor de vendas

Ensino médio completo

com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Vendedor

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

empresa localizada no bairro Centro

Operador de eventos

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Estágio

Ensino médio cursando

Sem experiência

Disponibilidade para trabalho das 8 às 15hrs

Empresa localizada no bairro Palestina

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):

Auxiliar de escritório

Ensino superior cursando

Sem experiência

Curso na área administrativa

Empresa localizada no bairro Luzia

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros

Auxiliar de serviços gerais

Ensino médio completo, sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto novo

Analista administrativo

Ensino superior completo em administração, ciências contábeis, economia ou áreas afins

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Assistente de departamento pessoal

Ensino superior cursando em administração, recursos humanos ou ciências contábeis

Sem experiência

Idade mínima 20 anos

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Mecânico industrial

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de Mecânico industrial

Empresa localizada no bairro Luzia

Soldador

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de solda

Empresa localizada no bairro Luzia

Caldeireiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência, Curso de caldeireiro

Empresa localizada no bairro Luzia

Ascom Fundat