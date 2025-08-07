Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (07).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.
O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, Carteira de Identidade Nacional (antigo RG), CPF e currículo. O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Confira as vagas para ampla concorrência
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru.
Auxiliar de Cozinha
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru.
Serviços Gerais
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente de Loja
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Luzia
Montador de Móveis Planejados
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Projetista de Móveis
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Auxiliar de Montador de Móveis
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Técnico em Telecomunicações Júnior
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação ou telecomunicações
Empresa localizada no bairro Atalaia
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Santo Antônio
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Alinhador de Veículos
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de Confeitaria
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Não há vagas disponíveis até o momento
Além da sede da Fundat, os candidatos podem procurar o CEAC do Shopping Riomar e as Unidades de Qualificação Profissional (UQP) dos bairros Santos Dumont, Santa Maria e Olaria, das 7 às 17h. Em caso de dúvidas, o telefone 3179-1331 está disponível.
Ascom Fundat