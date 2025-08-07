Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (07).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.

O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, Carteira de Identidade Nacional (antigo RG), CPF e currículo. O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Confira as vagas para ampla concorrência

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru.

Auxiliar de Cozinha

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru.

Serviços Gerais

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Atendente de Loja

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Luzia

Montador de Móveis Planejados

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Projetista de Móveis

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Auxiliar de Montador de Móveis

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Técnico em Telecomunicações Júnior

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação ou telecomunicações

Empresa localizada no bairro Atalaia

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Santo Antônio

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Alinhador de Veículos

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de Confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Não há vagas disponíveis até o momento

Além da sede da Fundat, os candidatos podem procurar o CEAC do Shopping Riomar e as Unidades de Qualificação Profissional (UQP) dos bairros Santos Dumont, Santa Maria e Olaria, das 7 às 17h. Em caso de dúvidas, o telefone 3179-1331 está disponível.

