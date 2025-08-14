Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (14).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 14/08/2025

Projetista de móveis

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Auxiliar de serviços gerais

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia

Estoquista

Alfabetizado

Sem experiência sem comprovação

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Jardineiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Serralheiro

Não alfabetizadoCom experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Motorista categoria D

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Possuir CNH D

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Auxiliar de depósito

Não alfabetizado

Sem experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Padeiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Açougueiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Orlando Dantas

Saladeira

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Estofador

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíça

Contador

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Siqueira Campos

Auxiliar de cozinha

Alfabetizado

Sem experiência

Disponibilidade para trabalhar à noite

Empresa localizada no bairro São José

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Gesseiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Ajudante de pedreiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Escovista

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Nail designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de nail designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Cabeleireiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPSCurso de cabeleireiro. Empresa localizada no bairro Aeroporto

Lash designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de lash designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Maquiadora

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de maquiadora

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Auxiliar de montador de móveis

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho.

Alinhador de veículos

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Serviços gerais

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Cuidador educacional

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Pedreiro de cerâmica

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Pintor de obras

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins.

Aproveite a oportunidade e garanta sua vaga!

Onde você pode encontrar um dos pontos de atendimento FUNDAT:

Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria das 7 às 17h

Entre em contato: 3179-1331

Não esquecer de apresentar: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom fundat