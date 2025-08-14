Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (14).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 14/08/2025
Projetista de móveis
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia
Estoquista
Alfabetizado
Sem experiência sem comprovação
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Jardineiro
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Serralheiro
Não alfabetizadoCom experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Motorista categoria D
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Possuir CNH D
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Auxiliar de depósito
Não alfabetizado
Sem experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Padeiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Açougueiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Orlando Dantas
Saladeira
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Estofador
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíça
Contador
Ensino superior completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Siqueira Campos
Auxiliar de cozinha
Alfabetizado
Sem experiência
Disponibilidade para trabalhar à noite
Empresa localizada no bairro São José
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Gesseiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Ajudante de pedreiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Escovista
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de escovista
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Nail designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de nail designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Cabeleireiro
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPSCurso de cabeleireiro. Empresa localizada no bairro Aeroporto
Lash designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de lash designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Maquiadora
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de maquiadora
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Auxiliar de montador de móveis
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro 13 de Julho.
Alinhador de veículos
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de confeitaria
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho.
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Serviços gerais
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Cuidador educacional
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Pedreiro de cerâmica
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Pintor de obras
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins.
Aproveite a oportunidade e garanta sua vaga!
Onde você pode encontrar um dos pontos de atendimento FUNDAT:
Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria das 7 às 17h
Entre em contato: 3179-1331
Não esquecer de apresentar: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom fundat