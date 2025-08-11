Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (11).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 11/08/2025
Vendedor externo de tratores
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Possuir CNH B
Empresa localizada no município Luiz Eduardo Magalhães/BA
Vendedor externo de veículos pesados
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Possuir CNH B
Empresa localizada no município Juazeiro/BA.
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Costureira
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Pereira Lobo
Gesseiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Ajudante de pedreiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Escovista
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de escovista
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Nail designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de nail designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Cabeleireiro
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de cabeleireiro
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Lash designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de lash designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Maquiadora
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de maquiadora
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Montador de móveis planejados
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Projetista de móveis
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Auxiliar de montador de móveis
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Alinhador de veículos
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de confeitaria
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Pedreiro de cerâmica
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Pintor de obras
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Confira onde encontrar um dos pontos de atendimento Fundat:
Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria das 7 às 17h
Ascom Fundat