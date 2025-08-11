Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (11).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 11/08/2025

Vendedor externo de tratores

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH B

Empresa localizada no município Luiz Eduardo Magalhães/BA

Vendedor externo de veículos pesados

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH B

Empresa localizada no município Juazeiro/BA.

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Costureira

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo

Gesseiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Ajudante de pedreiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Escovista

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Nail designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de nail designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Cabeleireiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de cabeleireiro

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Lash designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de lash designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Maquiadora

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de maquiadora

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Montador de móveis planejados

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Projetista de móveis

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Auxiliar de montador de móveis

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Alinhador de veículos

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Pedreiro de cerâmica

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Pintor de obras

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Confira onde encontrar um dos pontos de atendimento Fundat:

Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria das 7 às 17h

