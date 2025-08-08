Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (08).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 8

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Montador de móveis planejados

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Projetista de móveis

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Auxiliar de montador de móveis

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Alinhador de veículos

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins.

Aproveite a oportunidade e garanta sua vaga!

Onde você pode encontrar um dos pontos de atendimento FUNDAT:

Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria das 7 às 17h

Entre em contato: 3179-1331

Não esquecer de apresentar: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

