Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (15). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 15
Controlador de pragas
Ensino médio completo
Sem experiência
Possuir CNH A e B
Disponibilidade para viajar
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Santo Antônio
Camareira
Ensino médio completo
Sem experiência
Curso de camareira
Disponibilidade para trabalhar a noite
Empresa localizada no bairro Industrial
Estágio em marketing
Ensino superior cursando
Sem experiência
Curso: jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e áreas afins
Empresa localizada no bairro Palestina
Manicure
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de manicure
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Projetista de móveis
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Jardineiro
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Serralheiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Padeiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Açougueiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Orlando Dantas
Saladeira
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Estofador
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíssa
Contador
Ensino superior completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Siqueira Campos
Escovista
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de escovista
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Nail designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de nail designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Cabeleireiro
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de cabeleireiro
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Lash designer
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de lash designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Maquiadora
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de maquiadora
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Alinhador de veículos
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de confeitaria
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):
Serviços gerais
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Cuidador educacional
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Aproveite a oportunidade e garanta sua vaga.
Calçadão da rua João Pessoa, das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont, das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria, das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria, das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio, das 7h às 17h
Entre em contato pelo número 3179-1331. Não esquecer de apresentar: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
