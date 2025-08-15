Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (15). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 15

Controlador de pragas

Ensino médio completo

Sem experiência

Possuir CNH A e B

Disponibilidade para viajar

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Santo Antônio

Camareira

Ensino médio completo

Sem experiência

Curso de camareira

Disponibilidade para trabalhar a noite

Empresa localizada no bairro Industrial

Estágio em marketing

Ensino superior cursando

Sem experiência

Curso: jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e áreas afins

Empresa localizada no bairro Palestina

Manicure

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de manicure

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Projetista de móveis

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob, conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Jardineiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Serralheiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Padeiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Açougueiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Orlando Dantas

Saladeira

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Estofador

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíssa

Contador

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Siqueira Campos

Escovista

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Nail designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de nail designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Cabeleireiro

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de cabeleireiro

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Lash designer

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de lash designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Maquiadora

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de maquiadora

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Alinhador de veículos

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):

Serviços gerais

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Cuidador educacional

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Aproveite a oportunidade e garanta sua vaga. Onde você pode encontrar um dos pontos de atendimento Fundat:

Calçadão da rua João Pessoa, das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont, das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria, das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria, das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio, das 7h às 17h

Entre em contato pelo número 3179-1331. Não esquecer de apresentar: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat