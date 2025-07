Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (18).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando carteira de trabalho, RG (CIN), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, de 7h às 13h, como o CEAC do Shopping Riomar, a UQP do bairro Santos Dumont, e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência:

Auxiliar de Pizzaiolo

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Auxiliar de Serviços Gerais

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Olaria

Instalador de Sistema de Irrigação

Ensino fundamental completo

Com 3 meses de experiência (sem necessidade de comprovação em CTPS)

Empresa localizada no bairro José Conrado de Araújo

Serviços Gerais

Ensino médio completo

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro José Conrado de Araújo

Ajudante de Cozinha

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Olaria

Cozinheiro Líder

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde e noite

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Jovem Aprendiz

Cursando o Ensino médio

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Suíssa

Técnico de Segurança do Trabalho

Cursando o Ensino superior

Curso técnico em Segurança do Trabalho

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíssa

Magarefe

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Olaria

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Olaria

Eletricista Automotivo

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Mecânico

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Pedreiro

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Aruana

Auxiliar de Compras

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo

Carpinteiro

Alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Padeiro

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência (sem necessidade de comprovação em CTPS)

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de Confeitaria

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Estágio em Direito

Cursando o ensino superior

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Suíça

Mecânico a Diesel

Alfabetizado

Com 6 meses de experiência (sem necessidade de comprovação em CTPS)

Empresa localizada no bairro Suíça

Executivo de Contas

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Habilidades técnicas: Office intermediário, informática e marketing digital

Empresa localizada no bairro São José

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):

Não há vagas disponíveis até o momento.