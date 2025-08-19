Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça –feira (19).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 19/08/2025

Auxiliar de Cozinha

Ensino Fundamental completo

com experiência comprovada em CTPS

empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de Confeitaria

Ensino Médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

empresa localizada no bairro Salgado Filho

Pedreiro

Alfabetizado

com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Idade mínima 18 anos

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Auxiliar de produção

Não alfabetizado

sem experiência

Empresa localizada no bairro Grageru.

Auxiliar contábil

Ensino superior completo

com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farôlandia

Soldador

Não alfabetizado

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Estágio

Ensino médio cursando

sem experiência

Disponibilidade para trabalhar manhã e tarde

Empresa localizada no bairro Palestina.

Estágio em pedagogia

Ensino superior cursando

sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Apoio administrativo em farmácia

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência

Empresa localizada no bairro Cidade Nova.

Controlador de pragas

Ensino médio completo

sem experiência

Possuir CNH A e B

disponibilidade para viajar

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor

Ensino médio completo

com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Santo Antônio.

Camareira

Ensino médio completo

sem experiência

Curso de camareira

Disponibilidade para trabalhar a noite

Empresa localizada no bairro Industrial

Estágio em marketing

Ensino superior cursando

sem experiência

Curso: jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e áreas afins. Empresa localizada no bairro Palestina

Manicure

Alfabetizado

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de manicure

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Projetista de móveis

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Domínio do software Promob conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores

Empresa localizada no bairro 13 de Julho

Padeiro

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Açougueiro

Ensino fundamental completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Orlando Dantas

Estofador

Não alfabetizado

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíça

Escovista

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de escovista

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Nail designer

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de nail designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Cabeleireiro

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de cabeleireiro

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Lash designer

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de lash designer

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Maquiadora

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Curso de maquiadora

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Alinhador de veículos

Ensino fundamental completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Cuidador educacional

Ensino médio completo

sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

