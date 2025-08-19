Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça –feira (19).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 19/08/2025
Auxiliar de Cozinha
Ensino Fundamental completo
com experiência comprovada em CTPS
empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de Confeitaria
Ensino Médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
empresa localizada no bairro Salgado Filho
Pedreiro
Alfabetizado
com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Idade mínima 18 anos
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Auxiliar de produção
Não alfabetizado
sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru.
Auxiliar contábil
Ensino superior completo
com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farôlandia
Soldador
Não alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Estágio
Ensino médio cursando
sem experiência
Disponibilidade para trabalhar manhã e tarde
Empresa localizada no bairro Palestina.
Estágio em pedagogia
Ensino superior cursando
sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Apoio administrativo em farmácia
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência
Empresa localizada no bairro Cidade Nova.
Controlador de pragas
Ensino médio completo
sem experiência
Possuir CNH A e B
disponibilidade para viajar
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Santo Antônio.
Camareira
Ensino médio completo
sem experiência
Curso de camareira
Disponibilidade para trabalhar a noite
Empresa localizada no bairro Industrial
Estágio em marketing
Ensino superior cursando
sem experiência
Curso: jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e áreas afins. Empresa localizada no bairro Palestina
Manicure
Alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de manicure
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Projetista de móveis
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Domínio do software Promob conhecimento em AutoCAD e técnicas básicas de design de interiores
Empresa localizada no bairro 13 de Julho
Padeiro
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Açougueiro
Ensino fundamental completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Orlando Dantas
Estofador
Não alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíça
Escovista
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de escovista
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Nail designer
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de nail designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Cabeleireiro
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de cabeleireiro
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Lash designer
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de lash designer
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Maquiadora
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Curso de maquiadora
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Alinhador de veículos
Ensino fundamental completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de confeitaria
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Cuidador educacional
Ensino médio completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Ascom Fundat