Fundat: Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas vagas de emprego que serão disponibilizadas nesta terça-feira (03) para a população aracajuana.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.

O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:



PADEIRO

Ensino Médio Incompleto ou Trancado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

CONFEITEIRO

Ensino Médio Incompleto ou Trancado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

AUXILIAR DE REPOSITOR

Ensino Médio Incompleto ou Trancado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

REPOSITOR

Ensino Médio Incompleto ou Trancado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

ELETROMECÂNICA

Ensino Médio Completo

Com de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

PROFESSOR DE FARMÁCIA

Ensino Superior Cursando

Com experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Centro

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Jardins

COZINHEIRO

Ensino Fundamental Cursando

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Cirurgia



AÇOUGUEIRO

Não Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

VENDEDOR

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Com de experiência comprovada em CTPS

Ambos os sexos

Empresa localizada no bairro Centro

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

Não Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Getúlio Vargas

MOTO BOY

Não Alfabetizado

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Santa Maria

VAGAS PARA PCD (Pessoa Com Deficiência):



ESTOQUISTA

Ensino Fundamental Incompleto ou Trancado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL

Ensino Superior Cursando a partir do 5º período

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo