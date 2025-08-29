Fundat: confira novas vagas de emprego disponibilizas nesta sexta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (29).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 29/08/2025
Atendente
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Serviços gerais/ foguista
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru
Estagiário em engenharia civil
Ensino superior cursando a partir do 6° período
Sem experiência
Empresa localizada no bairro América
Auxiliar de mecânico de máquinas pesadas
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro América
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
empresa localizada no bairro Castelo Branco
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Motorista categoria D
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Preferencialmente residir na região de Nossa Senhora de Socorro
Empresa localizada no bairro João Alves
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Disponibilidade para trabalhar das 15h às 23h
empresa localizada no bairro Farolândia
Assistente de marketing
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Desejável domínio básico do pacote office e ferramentas de design
Empresa localizada no bairro São José
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Desejável disponibilidade para trabalhar em altura
Sexo masculino
Idade de 18 a 60 anos
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00 h
Empresa localizada no bairro Atalaia
Operador de eventos
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Pedreiro
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para trabalho das 8 às 15hrs
Empresa localizada no bairro Palestina
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):
Porteiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Desejável habilidades com pacote office e atendimento ao público
Empresa localizada no Coroa do Meio
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar de escritório
Ensino superior cursando
Sem experiência
Curso na área administrativa
Empresa localizada no bairro Luzia
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto novo
Analista administrativo
Ensino superior completo em administração, ciências contábeis, economia ou áreas afins
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Assistente de departamento pessoal
Ensino superior cursando em administração, recursos humanos ou ciências contábeis
Sem experiência
Idade mínima 20 anos
empresa localizada no bairro Ponto Novo
Mecânico industrial
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de Mecânico industrial
Empresa localizada no bairro Luzia
Soldador
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de solda
Empresa localizada no bairro Luzia
Caldeireiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso de caldeireiro
Empresa localizada no bairro Luzia
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
