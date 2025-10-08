Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (08).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência (08/10/2025)

Atendente de lanchonete

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Garçom

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Aruana

Auxiliar de sushiman

Ensino médio completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Gesseiro

Não alfabetizado

Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Engenheiro de produção

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos Freire III

Projetista

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS. Domínio do software solidworks

Empresa localizada no bairro Marcos Freire III

Técnico em eletrônica ou eletromecânica

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos Freire III

Marceneiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Cozinheira

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Saladeira

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Manicure

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Curso de manicure

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Manicure

Alfabetizado

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíça

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em informática

Vaga afirmativa para mulheres

Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Não há vagas disponíveis até o momento.

