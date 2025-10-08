Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (08).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência (08/10/2025)
Atendente de lanchonete
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Garçom
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Aruana
Auxiliar de sushiman
Ensino médio completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Gesseiro
Não alfabetizado
Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Engenheiro de produção
Ensino superior completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos Freire III
Projetista
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS. Domínio do software solidworks
Empresa localizada no bairro Marcos Freire III
Técnico em eletrônica ou eletromecânica
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos Freire III
Marceneiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Cozinheira
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Saladeira
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Manicure
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Curso de manicure
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Manicure
Alfabetizado
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíça
Recepcionista de hotel
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em informática
Vaga afirmativa para mulheres
Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Não há vagas disponíveis até o momento.
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat