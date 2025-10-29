Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 29 de outubro.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar; e das 7h às 17h na UQPs dos bairros Santos Dumont, Olaria, Coroa do Meio e Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira:
Jardineiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Santos Suíssa
Motorista de caminhão
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Possuir CNH D
Empresa localizada no bairro Santos Suíssa
Repositor
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em material de construção
Empresa localizada no bairro Palestina
Designer gráfico
Ensino superior cursando
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Palestina
Estágio
Ensino médio cursando ou técnico administrativo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Palestina
Assistente de vendas
Ensino médio completo
Sem experiência
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Jardins
Estoquista
Ensino médio completo
Sem experiência
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Jardins
Vendedora
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Zelador de condomínio
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Rosa Elze
Camareira
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Preferencialmente que resida em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Cozinheira
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Serviços gerais
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Padeiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Garçom
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Cumim
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Vendedor(a)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Porteiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Farolândia
Serviços gerais
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Farolândia
Servente de rejunte
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro 18 do Forte
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga! Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
– Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h;
– CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h;
– UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h;
– UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h;
– UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h;
– UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
Informações: (79) 3179-1331. Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat