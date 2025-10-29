Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 29 de outubro.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar; e das 7h às 17h na UQPs dos bairros Santos Dumont, Olaria, Coroa do Meio e Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira:

Jardineiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Santos Suíssa

Motorista de caminhão

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH D

Empresa localizada no bairro Santos Suíssa

Repositor

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em material de construção

Empresa localizada no bairro Palestina

Designer gráfico

Ensino superior cursando

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Palestina

Estágio

Ensino médio cursando ou técnico administrativo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Palestina

Assistente de vendas

Ensino médio completo

Sem experiência

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Jardins

Estoquista

Ensino médio completo

Sem experiência

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Jardins

Vendedora

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Zelador de condomínio

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Rosa Elze

Camareira

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Preferencialmente que resida em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Cozinheira

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Serviços gerais

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Padeiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Garçom

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Cumim

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Vendedor(a)

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Porteiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Farolândia

Serviços gerais

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Farolândia

Servente de rejunte

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro 18 do Forte

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

– Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h;

– CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h;

– UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h;

– UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h;

– UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h;

– UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

Informações: (79) 3179-1331. Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

