Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (05).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 05/11/2025
Estoquista
Ensino médio completo
Sem experiência
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência com comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Almoxarife Júnior
Ensino médio completo
Com de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Manobrista
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Ter CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Lavador de carro
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Ter CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Promotora de cartão
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Apoio administrativo (folguista)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência em CTPS
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Técnico em telecomunicação
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI
Necessário registro no CFT
Empresa localizada no bairro São José
Vendedora
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Estágio em vendas
Ensino médio cursando
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente de delivery
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Consultor de adega
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Eletricista
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso de Eletricista
Empresa localizada no bairro Jardins
Promotor de vendas
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento e informática e disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Industrial
Cumim mensalista
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Cozinheiro (a)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Auxiliar de cozinha
Não Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Pintor
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Atendente funerário
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
