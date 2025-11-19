Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (19). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 19
Cozinheiro (a)
Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Estágio em vendas
Ensino médio cursando sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Supervisor de loja
Ensino médio completo com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Será um diferencial ter atuado no ramo de alimentação
Empresa localizada no bairro Atalaia
Ajudante de produção
Ensino fundamental completo sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Vendedora
Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Mecânico de manutenção de veículos automotores
Não alfabetizado com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Garçom
Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo sem experiência
Trabalhar meio período. Empresa localizada no bairro Jardins
Cuidador infantil
Alfabetizado sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat