Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quarta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (19). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 19

Cozinheiro (a)

Ensino médio completo com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Estágio em vendas

Ensino médio cursando sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Supervisor de loja

Ensino médio completo com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Será um diferencial ter atuado no ramo de alimentação

Empresa localizada no bairro Atalaia

Ajudante de produção

Ensino fundamental completo sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Vendedora

Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Mecânico de manutenção de veículos automotores

Não alfabetizado com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Garçom

Ensino médio completo com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo sem experiência

Trabalhar meio período. Empresa localizada no bairro Jardins

Cuidador infantil

Alfabetizado sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Ascom Fundat