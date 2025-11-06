Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quinta-feira em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (06).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer Unidade de Qualificação Profissional (UQP) na cidade.
O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Confira abaixo as agas para ampla concorrência
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro.
Promotor de vendas
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
conhecimento em informática CNH A ou B e direção defensiva
Empresa localizada em Itabaiana/Sergipe
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Estoquista
Ensino médio completo
Sem experiência disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Centro
Almoxarife Júnior
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Manobrista
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Lavador de carro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Promotora de cartão
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Apoio administrativo (folguista)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência em CTPS
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Técnico em telecomunicação
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI
Necessário registro no CFT
Empresa localizada no bairro São José
Vendedora
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Estágio em vendas
Ensino médio cursando
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente de delivery
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Cozinheiro (a)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)
Assistente de Engenharia
Ensino superior cursando na área
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Compareça a um dos pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Para informações, ligar no telefone (79) 3179-1331.
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
