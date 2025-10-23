Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (23).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 23/10/2025

Frentista

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Industrial

Promotor de vendas

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Industrial

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Aruana

Mecânico de manutenção

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vendedora

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Jardins

Estoquista

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Atendente de restaurante

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de mecânico automotivo

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Gerente administrativo de loja

Ensino Superior Cursando (na área administrativa ou RH)

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Habilidades no pacote office

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de lavanderia

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Manobrista

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

ter CNH

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro (a)

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Vendedor (a)

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Não há vagas disponíveis até o momento

Ascom Fundat