Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta quinta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (23).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 23/10/2025
Frentista
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Industrial
Promotor de vendas
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Industrial
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Aruana
Mecânico de manutenção
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vendedora
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Jardins
Estoquista
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Atendente de restaurante
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de mecânico automotivo
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Gerente administrativo de loja
Ensino Superior Cursando (na área administrativa ou RH)
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Habilidades no pacote office
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de lavanderia
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Manobrista
Alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
ter CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro (a)
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Vendedor (a)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Não há vagas disponíveis até o momento
Ascom Fundat