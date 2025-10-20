Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta segunda-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 20. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro ou em qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência

Garçom

Ensino fundamental completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horários

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Confeiteiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Operador de caixa

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia

Vendedora

Ensino médio completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Zelador de condomínio

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Rosa Elze

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Supervisor de loja

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Conhecimento básico na área de restaurante

Empresa localizada no bairro Luzia

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Curso de confeiteiro

Empresa localizada no bairro Farolândia

Atendente

Ensino médio completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Jardins

Atendente de restaurante

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Confeiteiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Pintor predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Marceneiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de coordenação (manutenção)

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado filho

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Não há vagas disponíveis até o momento.

Ascom Fundat