Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta segunda-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 20. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro ou em qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência
Garçom
Ensino fundamental completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horários
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Confeiteiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Operador de caixa
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Auxiliar de limpeza
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia
Vendedora
Ensino médio completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Zelador de condomínio
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Rosa Elze
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Supervisor de loja
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Conhecimento básico na área de restaurante
Empresa localizada no bairro Luzia
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Curso de confeiteiro
Empresa localizada no bairro Farolândia
Atendente
Ensino médio completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Jardins
Atendente de restaurante
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Pintor predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Marceneiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de coordenação (manutenção)
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado filho
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Não há vagas disponíveis até o momento.
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga! Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat