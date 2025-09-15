Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta segunda-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 15.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Garçonete

Alfabetizado

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Garçonete

Alfabetizado

Sem experiência

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Operador de caixa

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Operador de caixa

Ensino médio incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Confeiteiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Padeiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Auxiliar de padeiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Repositor

Ensino médio cursando

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Auxiliar de açougue

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Balconista de padaria

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Operador de caixa

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso em eletromecânica, possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Industrial

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades

Empresa localizada no bairro Santos Dumont

Padeiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades

Empresa localizada no bairro Santos Dumont

Vendedor externo (vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Representante Comercial (vaga para PJ) – Ensino médio completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Serigrafista

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo

Social media

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso na área de social media

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar contábil

Ensino superior cursando

Com experiência comprovada em CTPS Empresa localizada no bairro Salgado Filho, Farolândia

Confeiteiro

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Encanador hidráulico

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de encanador hidráulico

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Certificação em NR 10 válida

Empresa localizada no bairro Farolândia

Eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Certificação em NR 10 válida

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Desejável que resida no município de Estância ou proximidades

Empresa localizada no município de Estância

Garçom

Ensino médio incompleto ou trancado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Confeiteiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Curso de confeiteiro

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência em pratos à lá cartes, e massas, comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Auxiliar de reforma

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

