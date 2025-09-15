Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta segunda-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 15.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Garçonete
Alfabetizado
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Operador de caixa
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Operador de caixa
Ensino médio incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Confeiteiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Repositor
Ensino médio cursando
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de estoque
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de açougue
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Balconista de padaria
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Operador de caixa
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso em eletromecânica, possuir CNH B
Empresa localizada no bairro Industrial
Auxiliar de padeiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades
Empresa localizada no bairro Santos Dumont
Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades
Empresa localizada no bairro Santos Dumont
Vendedor externo (vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Representante Comercial (vaga para PJ) – Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Serigrafista
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Pereira Lobo
Social media
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso na área de social media
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar contábil
Ensino superior cursando
Com experiência comprovada em CTPS Empresa localizada no bairro Salgado Filho, Farolândia
Confeiteiro
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Encanador hidráulico
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de encanador hidráulico
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Certificação em NR 10 válida
Empresa localizada no bairro Farolândia
Eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Certificação em NR 10 válida
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Consultor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Desejável que resida no município de Estância ou proximidades
Empresa localizada no município de Estância
Garçom
Ensino médio incompleto ou trancado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Confeiteiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Curso de confeiteiro
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com experiência em pratos à lá cartes, e massas, comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Auxiliar de reforma
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
Ascom Fundat