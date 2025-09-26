Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (26) em Aracaju. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 26

Auxiliar de serviços gerias

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Dom Luciano

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Gerente comercial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de encanador hidráulico

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de almoxarife

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso de eletricista, certificação em NR 10 válida

Empresa localizada no bairro Farolândia

Representante comercial (vaga para PJ)

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia

Atendente de restaurante

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos freire 1

Atendente de lanchonete

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres, preferencialmente candidatas que resida em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Cozinheiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Garçom

Alfabetizado

Sem experiência

para trabalhar em área de praia (na areia)

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Garçom

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia.

Estoquista

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo, com experiência comprovada em CTPS

Curso em eletromecânica, possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Industrial

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Mestre de instalações

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Representante de atendimento

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Marcos freire 2

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Porteiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Pedreiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

