Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta sexta-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (26) em Aracaju. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 26
Auxiliar de serviços gerias
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Dom Luciano
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Gerente comercial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de encanador hidráulico
Alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de almoxarife
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso de eletricista, certificação em NR 10 válida
Empresa localizada no bairro Farolândia
Representante comercial (vaga para PJ)
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia
Atendente de restaurante
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos freire 1
Atendente de lanchonete
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres, preferencialmente candidatas que resida em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Cozinheiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Garçom
Alfabetizado
Sem experiência
para trabalhar em área de praia (na areia)
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Garçom
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Cirurgia.
Estoquista
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo, com experiência comprovada em CTPS
Curso em eletromecânica, possuir CNH B
Empresa localizada no bairro Industrial
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Mestre de instalações
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Representante de atendimento
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Marcos freire 2
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Porteiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Pedreiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat