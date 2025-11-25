Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (25).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta terça-feira, dia 25

Assistente administrativo

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Habilidades com pacote Office e informática

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Cozinheiro(a)

Ensino médio completo

curso de cozinheiro ou gastronomia

domínio de técnicas culinárias

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Operador de caixa

Ensino médio completo

curso técnico e profissionalizante será um diferencial

habilidades em operação de sistemas

gestão financeira, atendimento ao cliente

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Garçom/ garçonete

Alfabetizado

curso técnico e profissionalizante será um diferencial

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Auxiliar de cozinha

Alfabetizado

curso técnico e profissionalizante será um diferencial

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Barman

Ensino médio incompleto ou trancado

curso técnico e profissionalizante será um diferencial

conhecimento em mixologia

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Gerente de alimentos e bebidas

Ensino superior cursando em administração

gastronomia ou áreas afins

curso de pós-graduação

especialização em gestão será um diferencial

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Assistente administrativo

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Técnico profissionalizante será um diferencial

conhecimento em ferramentas de escritórios

disponibilidade de horário (noite e finas de semana)

Empresa localizada no Inácio Barbosa

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Cabeleireiro

Não alfabetizado

com experiência sem comprovação em CTPS

que resida na região da Barra dos coqueiros

Empresa localizada no município da barra dos coqueiros

Auxiliar vendas

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

possuir CNH B com prática e trabalhar com rede social

Empresa localizada no bairro Getúlio Vargas

Costureira

Não alfabetizado

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro (a)

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Saladeira

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro (a)

Ensino médio completo

com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Estágio em vendas

Ensino médio cursando

sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Supervisor de loja

Ensino médio completo

com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Será um diferencial ter atuado no ramo de alimentação

Empresa localizada no bairro Atalaia

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

sem experiência

Trabalhar meio período

Empresa localizada no bairro Jardins

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

