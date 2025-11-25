Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (25).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta terça-feira, dia 25
Assistente administrativo
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Habilidades com pacote Office e informática
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Cozinheiro(a)
Ensino médio completo
curso de cozinheiro ou gastronomia
domínio de técnicas culinárias
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Operador de caixa
Ensino médio completo
curso técnico e profissionalizante será um diferencial
habilidades em operação de sistemas
gestão financeira, atendimento ao cliente
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Garçom/ garçonete
Alfabetizado
curso técnico e profissionalizante será um diferencial
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Auxiliar de cozinha
Alfabetizado
curso técnico e profissionalizante será um diferencial
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Barman
Ensino médio incompleto ou trancado
curso técnico e profissionalizante será um diferencial
conhecimento em mixologia
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Gerente de alimentos e bebidas
Ensino superior cursando em administração
gastronomia ou áreas afins
curso de pós-graduação
especialização em gestão será um diferencial
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Assistente administrativo
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Técnico profissionalizante será um diferencial
conhecimento em ferramentas de escritórios
disponibilidade de horário (noite e finas de semana)
Empresa localizada no Inácio Barbosa
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Cabeleireiro
Não alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
que resida na região da Barra dos coqueiros
Empresa localizada no município da barra dos coqueiros
Auxiliar vendas
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
possuir CNH B com prática e trabalhar com rede social
Empresa localizada no bairro Getúlio Vargas
Costureira
Não alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro (a)
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Saladeira
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro (a)
Ensino médio completo
com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Estágio em vendas
Ensino médio cursando
sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Supervisor de loja
Ensino médio completo
com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Será um diferencial ter atuado no ramo de alimentação
Empresa localizada no bairro Atalaia
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
sem experiência
Trabalhar meio período
Empresa localizada no bairro Jardins
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Ascom Fundat