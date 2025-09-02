Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira, 2.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.

O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, Carteira de Identidade Nacional – CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência:

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Representante de vendas sênior

Ensino superior completo

Com experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH B OU AB definitiva

empresa localizada no bairro Industrial

Cumim

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do meio

Cozinheiro

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00h ou 8 as 16:00h

Empresa localizada no bairro Atalaia

Promotor de vendas

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Atendente

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Estagiário em engenharia civil

Ensino superior cursando a partir do 6° período

Sem experiência

Empresa localizada no bairro América

Auxiliar de mecânico de máquinas pesadas

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro América

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia.

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Porteiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Desejável habilidades com pacote office e atendimento ao público

Empresa localizada no Coroa do Meio

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de escritório

Ensino superior cursando

Sem experiência

Curso na área administrativa

Empresa localizada no bairro Luzia

Mecânico industrial

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de Mecânico industrial

Empresa localizada no bairro Luzia

Soldador

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de solda

Empresa localizada no bairro Luzia

Caldeireiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso de caldeireiro

Empresa localizada no bairro Luzia.

Pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

