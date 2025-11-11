Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para esta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (11). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta terça-feira, 11

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Atendente de lanchonete

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Operador de retroescavadeira

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS (manutenção básica do veículo)

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Balconista

Ensino Médio Completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Siqueira campos

Operador de caixa

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de escritório

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo

com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de Serviços Gerais

Ensino fundamental completo

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de serviços gerais

Não alfabetizado

com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana

Morar nas proximidades do bairro industrial

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Industrial

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Atalaia

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Atalaia

Técnico em telecomunicação

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI

Necessário registro no CFT

Empresa localizada no bairro América

Estágio em vendas

Ensino médio cursando

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Não há vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência) nesta data.

Compareça a um dos pontos de atendimento da Fundat

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Ascom Fundat