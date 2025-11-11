Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para esta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (11). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta terça-feira, 11
Auxiliar de limpeza
Ensino fundamental completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Atendente de lanchonete
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Operador de retroescavadeira
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS (manutenção básica do veículo)
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Balconista
Ensino Médio Completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Siqueira campos
Operador de caixa
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de escritório
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de estoque
Ensino médio completo
com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de Serviços Gerais
Ensino fundamental completo
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de serviços gerais
Não alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana
Morar nas proximidades do bairro industrial
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Industrial
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Técnico em telecomunicação
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI
Necessário registro no CFT
Empresa localizada no bairro América
Estágio em vendas
Ensino médio cursando
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Não há vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência) nesta data.
Compareça a um dos pontos de atendimento da Fundat
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Ascom Fundat