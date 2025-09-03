Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (03). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.

O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Cumim

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Representante de vendas sênior

Ensino superior completo, com experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH B OU AB definitiva

Empresa localizada no bairro Industrial

Cozinheiro

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00h ou 8 as 16:00h

Empresa localizada no bairro Atalaia

Atendente

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Estagiário em engenharia civil

Ensino superior cursando a partir do 6° período

Sem experiência

Empresa localizada no bairro América

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco.

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Industrial

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Porteiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Desejável habilidades com pacote office e atendimento ao público

Empresa localizada no Coroa do Meio

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Mecânico industrial

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de Mecânico industrial

Empresa localizada no bairro Luzia

Soldador

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Curso na área de solda

Empresa localizada no bairro Luzia.

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

Ascom Fundat