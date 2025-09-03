Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (03). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade.
O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Cumim
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Representante de vendas sênior
Ensino superior completo, com experiência comprovada em CTPS
Possuir CNH B OU AB definitiva
Empresa localizada no bairro Industrial
Cozinheiro
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00h ou 8 as 16:00h
Empresa localizada no bairro Atalaia
Atendente
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Estagiário em engenharia civil
Ensino superior cursando a partir do 6° período
Sem experiência
Empresa localizada no bairro América
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco.
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Industrial
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Porteiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Desejável habilidades com pacote office e atendimento ao público
Empresa localizada no Coroa do Meio
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Mecânico industrial
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de Mecânico industrial
Empresa localizada no bairro Luzia
Soldador
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de solda
Empresa localizada no bairro Luzia.
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
Ascom Fundat