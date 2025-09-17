Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) torna pública a divulgação de novas vagas de emprego e todos os dias são disponibilizadas novas oportunidades para o dia 17 de setembro, quarta-feira.

Vagas para ampla concorrência

Mensageiro

Ensino médio completo,

Sem experiência, possuir CNH B.

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Auxiliar de Eventos

Ensino médio completo,

com experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Representante comercial

(vaga para PJ)

Alfabetizado sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia.

Técnico em Edificações

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso técnico em edificações.

Empresa localizada no bairro Marcos freire 1.

Vendedora

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Estágio

Ensino médio cursando

Sem experiência

Disponibilidade para estudantes do turno noturno.

Empresa localizada no bairro Centro.

Social Media

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro.

Cozinheiro

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo,

sem experiência.

Noções básicas em informática

Empresa localizada no bairro Jabotiana.

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Operador de caixa

Ensino médio incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Confeiteiro

Alfabetizado,

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Padeiro

Alfabetizado,

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de Padeiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Repositor

Ensino médio cursando,

Sem experiência.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de açougue

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS,

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Balconista de Padaria

Ensino médio completo,

Sem experiência.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Operador de caixa

Ensino médio completo,

Sem experiência.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso em eletromecânica

Possuir CNH B.

Empresa localizada no bairro Industrial.

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades.

Empresa localizada no bairro Santos Dumont.

Padeiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades.

Empresa localizada no bairro Santos Dumont.

Vendedor externo

(vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro.

Representante Comercial

(vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Centro.

Social Media

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso na área de social media.

Empresa localizada no bairro Centro.

Auxiliar Contábil

Ensino superior cursando

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Confeiteiro

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Luzia.

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS.

Desejável que resida no município de Estância ou proximidades.

Empresa localizada no município de Estância.

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar de reforma

Ensino fundamental completo

Sem experiência.

Empresa localizada no bairro Centro.

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Ou compareça em um dos pontos de atendimento FUNDAT:

Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h

Ceac do Shopping Riomar das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

3179-1331

Não esquecer de apresentar: RG, CPF, Currículo, Carteira de Trabalho.

Ascom Fundat