Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) torna pública a divulgação de novas vagas de emprego e todos os dias são disponibilizadas novas oportunidades para o dia 17 de setembro, quarta-feira.
Vagas para ampla concorrência
Mensageiro
Ensino médio completo,
Sem experiência, possuir CNH B.
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Auxiliar de Eventos
Ensino médio completo,
com experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Representante comercial
(vaga para PJ)
Alfabetizado sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia.
Técnico em Edificações
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso técnico em edificações.
Empresa localizada no bairro Marcos freire 1.
Vendedora
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para estudantes do turno noturno.
Empresa localizada no bairro Centro.
Social Media
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro.
Cozinheiro
Alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Operador de Telemarketing
Ensino médio completo,
sem experiência.
Noções básicas em informática
Empresa localizada no bairro Jabotiana.
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Operador de caixa
Ensino médio incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Confeiteiro
Alfabetizado,
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Padeiro
Alfabetizado,
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Repositor
Ensino médio cursando,
Sem experiência.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de açougue
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS,
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Balconista de Padaria
Ensino médio completo,
Sem experiência.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Operador de caixa
Ensino médio completo,
Sem experiência.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso em eletromecânica
Possuir CNH B.
Empresa localizada no bairro Industrial.
Auxiliar de padeiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades.
Empresa localizada no bairro Santos Dumont.
Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades.
Empresa localizada no bairro Santos Dumont.
Vendedor externo
(vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro.
Representante Comercial
(vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Centro.
Social Media
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso na área de social media.
Empresa localizada no bairro Centro.
Auxiliar Contábil
Ensino superior cursando
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho.
Confeiteiro
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho.
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS.
Empresa localizada no bairro Luzia.
Consultor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS.
Desejável que resida no município de Estância ou proximidades.
Empresa localizada no município de Estância.
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar de reforma
Ensino fundamental completo
Sem experiência.
Empresa localizada no bairro Centro.
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Ou compareça em um dos pontos de atendimento FUNDAT:
Calçadão da rua João Pessoa das 7h às 17h
Ceac do Shopping Riomar das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
3179-1331
Não esquecer de apresentar: RG, CPF, Currículo, Carteira de Trabalho.
Ascom Fundat