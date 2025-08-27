Fundat disponibiliza novas vagas de emprego para quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (19).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quarta-feira, dia 27.
Cozinheiro
Ensino fundamental completo
com experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade para trabalhar das 4 da manhã as 12:00h
Empresa localizada no bairro Atalaia
Assistente administrativo
Ensino superior completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Supervisor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Vendedor
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Idade de 25 a 45 anos
Empresa localizada no bairro Centro
Operador de eventos
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Atendente de vendas
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Pedreiro
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Analista de controle de qualidade júnior
Ensino superior completo em química, engenharias e áreas afins
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no Coroa do Meio.
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para trabalho das 8 às 15hrs
Empresa localizada no bairro Palestina
Auxiliar administrativo
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso na área de Recursos Humanos e Excell
Empresa localizada no bairro Grageru.
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Confeiteiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro GRAGERU
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência):
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto novo
Analista administrativo
Ensino superior completo em administração
Ciências contábeis economia ou áreas afins
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Assistente de departamento pessoal
Ensino superior cursando em administração, recursos humanos ou ciências contábeis
Sem experiência
Idade mínima 20 anos
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar administrativo
Ensino superior cursando em administração
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no Coroa do Meio
Mecânico industrial
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de Mecânico industrial
Empresa localizada no bairro Luzia
Soldador
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso na área de solda
Empresa localizada no bairro Luzia
Caldeireiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Curso de caldeireiro
Empresa localizada no bairro Luzia
Ascom Fundat