Fundat e Comercial Aliança ofertam curso de pintura imobiliária

Serão abertas na próxima terça-feira, 6, as inscrições para o preenchimento de 50 vagas no curso de “Primeiros passos para a pintura imobiliária”. A capacitação é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), e a Comercial Aliança. As aulas serão ministradas na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) da Fundat do bairro 17 de Março, das 8h às 12h, nos dias 14 e 15 de junho.

Para participar, é necessário ter idade igual ou superior a 14 anos e residir em Aracaju. As inscrições serão realizadas a partir das 7h na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, ou na UQP do 17 de março, situada na avenida 01, s/n. Os interessados precisam apresentar apenas RG, CPF e um comprovante de residência da capital.

“Firmamos essa parceria com o objetivo de injetar no mercado de trabalho profissionais qualificados, visto que essa é uma demanda existente no setor. Entendendo essa necessidade, a Comercial Aliança, que já é nossa parceira, nos procurou e juntos oferecemos mais essa oportunidade de capacitação aos nossos alunos”, destaca a diretora de formação da Fundat, Sandra Magna Rezende.

Texto e arte: Ascom | Fundat