Fundat e Semed alinham ações para expandir ofertas de cursos em Aracaju

Representantes da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e da Secretaria Municipal da Educação (Semed) se reuniram na manhã desta quarta-feira, 16, na sede da Semed, para alinhar a formalização de um termo de cooperação técnica. O objetivo é firmar um acordo entre os dois órgãos para que atuem de forma integrada, ampliando as ações em suas respectivas áreas e beneficiando diretamente a população.

A reunião contou com a participação da presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, e da secretária da Semed, Edna Amorim. O acordo visa viabilizar uma aproximação da Fundat com os alunos da rede municipal de Aracaju, com idade a partir dos 14 ou 16 anos, a depender do curso, permitindo que eles sejam contemplados com os programas de qualificação profissional.

Durante a reunião, foi apresentada a proposta de integrar a atuação da Fundat à Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município. A iniciativa tem como objetivo oferecer aos estudantes matriculados nessa modalidade de ensino o acesso a uma variedade de cursos profissionalizantes, ofertados pelas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) da fundat nos bairros: Santos Dumont, coroa do meio, Santa Maria e jardim esperança

A coordenadora da Diretoria de Formação Profissional (DIRFOP), Ana Rita, destacou a importância da reunião para fortalecer a aproximação com os estudantes da rede municipal e do EJA. Para ela, a parceria representa um avanço na educação da população aracajuana. “Essa parceria será fundamental para aproximar a Fundat dos estudantes da rede municipal, assim como a Educação de Jovens e Adultos. Discutimos ações concretas que vão permitir ampliar o alcance dos nossos serviços e levar mais oportunidades de qualificação para quem mais precisa. E isso é um avanço importante para a educação de Aracaju “, declarou a diretora da DIRFOP, Ana Rita.

A união entre os órgãos demonstra que a inclusão social e o estímulo ao desenvolvimento profissional de jovens e adultos da população de Aracaju é um compromisso primordial da gestão.

