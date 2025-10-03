Fundat e Senai encerram cursos de gastronomia no bairro Coroa do Meio

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) concluíram, nesta quinta-feira, 2, os cursos de Salgados de Lanchonete e Confeitaria Artesanal, realizados na carretinha gastronômica do Senai, instalada na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Durante as aulas, os instrutores executaram técnicas e receitas ao vivo, com o objetivo de ensinar os cursistas e capacitá-los para atuar com qualidade na área da gastronomia.

O período da manhã foi marcado pela última oficina do curso de Salgados de Lanchonete, na qual os 30 participantes aprenderam o preparo de pão de queijo mineiro e torta salgada. Após a demonstração, os alunos puderam degustar as receitas, encerrando o encontro com um momento de confraternização.

A diretora da Diretoria de Formação Profissional (Dirfop), Ana Rita Neiva, expressou sua alegria com relação a parceira institucional com o Senai, e com a capacitação. “É uma felicidade muito grande essa parceria entre a Fundat e o Senai, no curso sabores da confeitaria, que está finalização hoje. Foram três dias, onde todos os estudantes aprenderam a fazer deliciosas receitas”, disse.

O instrutor do Senai, Vitor Emanuel, destacou que o processo de capacitação foi enriquecedor. “O Senai, juntamente com a Fundat, veio ao bairro Coroa do Meio oferecer um curso gratuito de qualificação. Foi uma experiência muito gratificante, porque pudemos ensinar novas técnicas e aperfeiçoar conhecimentos que alguns alunos já possuíam. Muitos já começaram a aplicar em casa e até a produzir para vender. Estamos muito felizes por ter a oportunidade de transmitir conhecimento e contribuir para que essas pessoas tenham mais autonomia, qualificação e melhores oportunidades no mercado de trabalho”.

Solange de Oliveira, que participou da capacitação, avaliou a experiência como proveitosa. “Nos três dias de aula conseguimos acompanhar todo o processo de manipulação de alimentos. Apesar de não ser um curso prático em que colocamos a mão na massa, a experiência de apenas observar já foi muito enriquecedora. Acredito que o curso pode ajudar qualquer pessoa, independentemente de querer empreender ou não. Conhecimento nunca é demais, e trazer essa oportunidade para quem não tem condição de pagar por um curso agrega valor para todos”, destacou.

A realização dos cursos de Salgados de Lanchonete e Confeitaria Artesanal reforça a parceria entre o Senai e a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundat, e evidencia o dedicação dos órgãos com a formação profissional e o desenvolvimento dos cidadãos aracajuanos.

Texto e foto ascom Fundat