Fundat inicia seis cursos profissionalizantes e amplia oportunidades de qualificação

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) iniciou, nesta terça-feira, 7, seis cursos profissionalizantes na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Mosqueiro, com o objetivo de capacitar moradores e ampliar suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Ao todo, 109 alunos estão inscritos em turmas pela manhã e tarde.

Os cursos iniciados foram: Doces e Salgados, voltada para a gastronomia; Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino, destinada à qualificação na área de beleza; Operador de Caixa, que prepara os alunos para funções em comércio e atendimento; Manicure e Pedicure, focada nos cuidados com as unhas; Técnicas em Maquiagem, que ensina diferentes métodos de aplicação e design; Finger Food, direcionada à produção de comidas práticas e sofisticadas para eventos; e Telemarketing, que desenvolve habilidades de atendimento e comunicação.

O instrutor do curso de Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino, Alex Vieira, demonstrou otimismo com a turma e pontuou a boa receptividade dos cursistas. “Tenho uma expectativa muito boa para essa turma do Mosqueiro, especialmente por se tratar de uma comunidade que carece de estrutura e de oportunidades de formação profissional. No primeiro contato com os alunos, já deu para perceber o interesse e a curiosidade de cada um. Dá pra ver no brilho do olhar que eles estão em busca de algo novo para a vida deles. Independentemente de seguirem ou não na área da barbearia, é nítido que estão procurando crescimento e transformação pessoal”.

A aluna do curso Doces e Salgados, Amanda Dias, destacou o desejo de se habilitar e ressaltou a importância da iniciativa da Fundat. “Decidi me inscrever na oficina pela vontade de empreender, trabalhar por conta própria, obter um certificado e me profissionalizar. Além disso, tenho interesse na área de confeitaria e pretendo me aperfeiçoar para avançar na profissão, não apenas nessa etapa inicial, mas também explorando outras áreas no futuro. Vejo o trabalho da Fundação como excelente, especialmente porque oferece oportunidade de aprendizado para quem deseja abrir um negócio e não tem condições de se deslocar para unidades mais distantes. Essa proximidade permite que moradores da região possam se qualificar e construir novas oportunidades”.

A instrutora do curso de Operador de Caixa, Eliúde Tavares, salientou a chegada da nova UQP no Mosqueiro. “Como moradora do bairro, vejo essa unidade como uma grande facilidade para comunidade. Muitas pessoas que estão desempregadas e desejam se capacitar acabam enfrentando dificuldades financeiras para se deslocar até outras regiões. Ter uma unidade aqui representa economia, acessibilidade e mais chances de se profissionalizar e conquistar uma colocação no mercado”.

Quem também comemorou o início das aulas e o engajamento das participantes, foi a instrutora do curso de Automaquiagem, Raquel Barbosa. “Estamos iniciando hoje essa oficina e a turma está bastante participativa. A sala está cheia, e as alunas estão com uma expectativa muito boa em relação aos cursos. Esse é apenas o primeiro de muitos que ainda teremos aqui”.

Para Irenildes de Meio do Nascimento, o curso Doces e Salgados é uma oportunidade de profissionalização. “Estou muito feliz por essa oportunidade, era algo que estávamos precisando na comunidade. Agradeço a Deus e à Fundat por trazer esse curso para perto de nós. Espero que venham muitos outros, e pretendo participar de todos que puder”, disse a aluna.

O inicio das aulas também foi destaca pela aluna Verônica Tavares da Mota, do curso de Telemarketing. “Estou muito contente com o início do curso e cheia de expectativas para aprender e me preparar para as oportunidades que virão. Espero que todos os alunos possam conquistar boas vagas de emprego a partir desse aprendizado”, concluiu.

Texto e Foto: Ascom Fundat