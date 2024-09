Fundat oferta 120 vagas para oficina de manipulação de alimentos

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) abre nesta quinta-feira (26), as inscrições para as 120 novas vagas da Oficina de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. Desta vez a qualificação foi pensada para atender os comerciantes de alimentos e bebidas que atuarão em todo o estado durante os grandes eventos que acontecerão no final do ano, a exemplo do Pré Caju e Réveillon.

Para garantir a vaga na turma e a certificação, que tem validade de dois anos, é necessário que o cidadão possua idade a partir dos 16 anos e apresente RG, CPF e comprovante de residência de Aracaju.

A oficina terá duração de oito horas e será realizada no dia 02 de outubro, na rua Itabaianinha, nº164, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho (SRT), vizinho às lojas Americanas, das 08h às 17h.

Com informações da Fundat