Fundat oferta 25 vagas de trabalho para PCD e ampla concorrência

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre nesta terça-feira, 09, 25 novas vagas de emprego para os cidadãos aracajuanos que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. As oportunidades são para ampla concorrência e também para as pessoas com deficiência (PCD), com ou sem experiência prévia.

Os interessados devem preencher os pré-requisitos estabelecidos e quem deseja se candidatar aos processos seletivos referentes às vagas disponíveis precisa se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF, certificados de conclusão de curso (se houver) e currículo.

A Fundat funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone: (79) 3179-1331.

Confira as disponíveis.

Vagas para ampla concorrência

Jardineiro (1 vaga)

– Com experiência

– Ensino Médio Incompleto

Estágio em Administração (1 vaga)

– Ensino Superior Incompleto

– Cursando a partir do 4⁰ período

Salgadeiro (a) (1 vaga)

– Ensino Fundamental Completo

– Com experiência

Cuidador de idosos (1 vaga)

– Sem experiência

– Ensino Médio Completo

Ajudante de cozinha (6 vagas)

– Ensino Fundamental Completo

– Com experiência

Operador de router (1 vaga)

– Ensino Médio Completo

– Com experiência

– Corel Draw

Auxiliar de serviços gerais (3 vagas)

– Ensino Fundamental Completo

– Experiência na área

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

– Ensino Médio Completo

– Não precisa de experiência

– Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana

Técnico de informática (1 vaga)

– Ensino Superior Completo

– Sem experiência (carteira de trabalho limpa)

Assistente Social (1 vaga)

– Ensino Superior Completo

– Sem experiência (carteira de trabalho limpa)

– CRESS ativo

Vagas para PCD (Pessoa Com Deficiência):

– Auxiliar de Produção

– Servente/Serviços gerais

– Ajudante de encanador

– Auxiliar de eletricidade

– Auxiliar de logística

– Encanador

– Ajudante de encanador

– Auxiliar de serviços gerais

Fonte e foto Fundat