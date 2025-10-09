Fundat participa de comemoração dos 50 anos do Sine e busca integração de Aracaju ao Sine

A presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Melissa Rollemberg, participou nessa última quarta-feira, 8, de workshop em celebração dos 50 anos de existência do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em Brasília. O evento contou com a presença de representantes de estados e municípios conveniados.

A presença reflete o objetivo de integrar a Fundat à rede Sine, o que, para Melissa, ampliaria significativamente o impacto social da pasta.

“É bem verdade que Aracaju ainda não tem o Sine, mas as nossas buscas, o nosso empenho é justamente para que nós continuemos prosseguindo em relação à empregabilidade, à capacitação e à melhoria dentro da atuação que a gente tem com a empregabilidade e a dignidade para o nosso povo. Em breve, Sine em Aracaju”, destacou a presidente da Fundat.

Desde sua criação em 1975, o Sine tem sido o eixo das políticas públicas de emprego no Brasil. Suas funções vão desde a divulgação de vagas e o recebimento de currículos até a elaboração de processos seletivos e a intermediação para contratação. Dados divulgados pela própria rede, que possui cerca de 1.500 agências, destaca o sistema como um elo vital entre empregadores e trabalhadores, tendo contribuído para a inserção de mais de 1,5 milhão de pessoas no mercado de trabalho entre 2023 e 2025.

Mesmo sem a chancela oficial do Sine, a Fundat já demonstra resultados expressivos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Observatório Econômico de Aracaju revelam que, nos últimos nove meses, a instituição foi responsável pelo encaminhamento de um a cada dez postos de trabalho na capital sergipana, o que garantiu posição de destaque no Nordeste.

Essa performance enaltece a capacidade da instituição em intermediar mão de obra e a urgência de sua integração ao Sine. Com a oficialização, a Fundação não apenas ganharia maior autoridade e reconhecimento nacional, mas também acesso a uma infraestrutura e a um leque de serviços que potencializariam ainda mais suas ações de qualificação, empregabilidade e promoção da dignidade para a população de Aracaju.

