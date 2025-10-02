Fundat participa do 4º Encontro da Câmara da Mulher Empresária

Representando a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Melissa Rollemberg, participou nesta quarta-feira, 1º, da quarta edição do Encontro da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio de Sergipe. A iniciativa teve como objetivo estimular o empreendedorismo, promover networking e apresentar o projeto Mulheres em Ação.

A programação reuniu mais de 130 mulheres de diferentes áreas, que compartilharam experiências e ampliaram suas redes de contato. A ocasião também marcou a apresentação do projeto Mulheres em Ação, fruto da parceria entre a Fecomércio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A iniciativa busca capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cursos voltados à qualificação profissional e ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho, promovendo inclusão.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, enfatizou que a colaboração entre órgãos públicos e a comunidade é fundamental para ampliar a participação feminina e gerar mais autonomia e reconhecimento. “No encontro, tivemos momentos de diálogo e falas importantes, mas o que buscamos é aproximar a população das ações públicas, especialmente das mulheres que necessitam de apoio para empreender. A Prefeitura de Aracaju acredita que, nessa união, o resultado é dignidade para todas”, disse.

A coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio, Ivana Miranda, ressaltou a relevância do encontro anual, que conecta mulheres de todo o estado. “O encontro oferece a oportunidade de ouvir histórias inspiradoras, participar de palestras em áreas como saúde, empreendedorismo e beleza, e criar conexões com outras participantes”, pontuou.

A vice-coordenadora, Marcela Antunes, evidenciou o lançamento do projeto Mulheres em Ação como o ponto central da programação. “A iniciativa vai capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade, preparando-as para ingressar no mercado como empresárias e empreendedoras, não apenas em Sergipe, mas potencialmente em todo o país”, destacou.

A cerimônia reforçou o propósito de apoiar o protagonismo feminino, promovendo capacitação, inclusão e oportunidades para que cada vez mais mulheres possam empreender e transformar suas realidades.

Texto e foto ascom Fundat