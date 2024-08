Funesa divulga novo Processo Seletivo em Aracaju

A Fundação Estadual de Saúde (Funesa) divulga a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para profissionais de níveis técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para atuar na cidade de Aracaju, nos seguintes cargos:

Analista Administrativo – Contabilidade/Auditoria; Compras, Materiais e Logística; Departamento de Pessoal; Gestão do Trabalho; Saúde da Mulher;

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar.

Os profissionais deverão cumprir jornadas de 10 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.519,00 a R$ 6.020,00 ou R$ 32,25 hora-aula.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do dia 13 de agosto de 2024 até as 17h do dia 19 de agosto de 2024, pelo site da Funesa.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.