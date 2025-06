GAAS lança edital para o 10º Salão de Fotografia com o tema “Retratos do Povo Aracajuano”

A Galeria de Arte Álvaro Santos (GAAS), por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lança o Edital nº 8/2025 para o 10º Salão de Fotografia, com o tema “Retratos do Povo Aracajuano”. As inscrições acontecem de 1º a 18 de julho, exclusivamente online, e a exposição será realizada de 19 de agosto a 19 de setembro. Cada participante poderá submeter apenas uma imagem.

O edital tem como objetivo incentivar a produção e difusão da arte fotográfica, reconhecer talentos e tendências artísticas, além de promover o intercâmbio entre artistas e aproximar a população aracajuana da linguagem visual.

As obras devem ser inéditas, não podendo ser cópias de outros artistas nem ter sido produzidas há mais de cinco anos. É vedado o uso de inteligência artificial e qualquer tipo de manipulação digital nas imagens.

Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro, paga em até 30 dias após a divulgação do resultado definitivo, nos seguintes valores:

1º lugar: R$ 5.000,00

2º lugar: R$ 3.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

A coordenadora da Galeria de Arte Álvaro Santos, Jaci Roza Cruz, destaca a importância do edital e do impacto do Salão de Fotografia. “É com muito entusiasmo que estamos produzindo a décima edição do Salão de Fotografia. Lançar o edital é o primeiro passo e esperamos muito que os fotógrafos participem para que a exposição alcance seu objetivo de mostrar pessoas da nossa cidade de forma plural”, destaca.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município e aqui no Mapa Cultural de Aracaju. Para mais informações, entre em contato com a GAAS pelo telefone (79) 3211-1308 ou pelas redes sociais da Funcaju.

Arte: Ascom/Funcaju