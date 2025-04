Gabaritos do Concurso do Banese serão divulgados nesta segunda-feira

As provas do concurso para os cargos de Técnico Bancário I (nível médio) e Técnico bancário III (nível superior) foram realizadas em cinco municípios de Sergipe neste domingo, 6. A aplicação das provas e redação tiveram início às 9h, com cinco horas e 30 minutos de duração. O certame transcorreu de forma tranquila, sem registro de intercorrências, segundo informou a Fundação Cesgranrio.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados nesta segunda-feira, 7, no site da banca examinadora. Do total de 34.899 inscritos, o certame registrou o índice de cerca de 41% de faltosos. O número de ausências ficou dentro da média nacional dos concursos públicos. De acordo com o gerente executivo de concursos da Fundação Cesgranrio, Oscar Cunha, a realização e a adesão ao concurso superaram as expectativas.

“Tivemos uma aplicação muito tranquila e sem intercorrências, com um índice de faltas que representa uma taxa média de concursos públicos no país. Isso nos permite dizer que a adesão ao concurso foi um sucesso”. Cunha completou enfatizando a alegria em fazer parte do processo de crescimento e contratação de recursos humanos para o banco dos sergipanos, que agregarão qualidade à instituição.

Vagas

O concurso do Banese, que disponibiliza 55 vagas para preenchimento imediato e mais 800 para a formação de Cadastro de Reserva, foi realizado na manhã deste domingo, 6, em 74 escolas, distribuídas nos municípios de Aracaju, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá, em um trabalho que contou com a participação de 2.793 colaboradores.

A realização do certame foi acompanhada pela Comissão do Concurso, que é composta por funcionários do Banese. “Este domingo é um dia muito especial para nós, que fazemos o Banese, e a nossa expectativa é a melhor possível. Acompanhamos o trabalho da banca, e a aplicação das provas aconteceu de forma tranquila, sem anormalidades. Estamos ansiosos para receber os novos colegas, e saibam que serão todos muito bem-vindos”, enfatizou a superintendente de Gestão de Pessoas do Banco, Sara Raquel Araújo.

Recursos quanto aos conteúdos ou gabaritos

Após a divulgação dos gabaritos das provas objetivas nesta segunda-feira, 7, o candidato poderá apresentar recursos, nos dias 7 e 8/04, devidamente fundamentados. Para recorrer, é necessário encaminhar a solicitação à Fundação Cesgranrio, por meio do campo de Interposição de Recursos, no endereço eletrônico da instituição.