Prefeita Gabi de Lica lança programa ‘Minha Sala Climatizada’ em Itabi

Ação liderada pela prefeita Gabi de Lica transforma o ambiente escolar e reforça o compromisso com a qualidade da educação pública no município

A Prefeitura de Itabi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta semana à execução do programa Minha Sala Climatizada, que prevê a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da rede municipal de ensino. A iniciativa tem como objetivo melhorar o conforto térmico nas escolas e proporcionar um ambiente mais saudável, moderno e propício à aprendizagem de crianças e adolescentes.

O programa foi lançado oficialmente pela prefeita Gabi de Lica, que destacou a importância do investimento para o presente e o futuro da educação itabiense. “Essa ação vai transformar o cotidiano das nossas escolas. Garantir bem-estar para os alunos e professores é garantir melhores resultados na sala de aula. Estamos avançando com responsabilidade, planejamento e cuidado com a nossa gente”, afirmou a gestora.

A climatização das salas está sendo realizada de forma gradativa, com prioridade para unidades escolares que atendem maior número de estudantes. A Secretaria de Educação informou que o cronograma de implantação segue critérios técnicos e pedagógicos e será ampliado nos próximos meses até que todas as unidades estejam contempladas.

Além de melhorar a estrutura física das escolas, a climatização também está alinhada a outras ações desenvolvidas pelo município, como programas de formação continuada, valorização profissional e reformas de unidades de ensino. Com isso, a administração municipal reforça o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e humanizada.

A nova unidade de ensino climatizada será entregue ainda neste mês, marcando um novo padrão de infraestrutura nas escolas de Itabi.

Por. Nélio Miguel Jr