Gabrieli Valença: a nova voz pop de Sergipe faz sua estreia nos palcos

Cantora sergipana aposta na mistura do pop com influências nordestinas e latinas em sua primeira apresentação oficial, no dia 28 de agosto

A cena musical sergipana ganha um novo nome promissor: Gabrieli Valença. Natural de Aracaju, a artista se prepara para subir ao palco pela primeira vez em carreira solo, no próximo dia 28 de agosto, em um show especial que promete revelar sua identidade musical e contagiar o público.

Com apenas 6 anos de idade, Gabrieli descobriu o amor pela música durante uma apresentação no colégio. Desde então, começou a compor e a experimentar sua voz em diferentes estilos. Após uma pausa, retomou sua jornada no ensino médio, integrando uma banda escolar e reencontrando no palco o espaço onde mais se sente completa.

Definida como uma cantora pop, Gabrieli não abre mão de explorar sonoridades diversas, incorporando referências que vão do blues ao reggaeton, da bachata à música nordestina e brasileira. Ícones como Beyoncé, Sade e Bruno Mars estão entre suas principais inspirações.

Até agora, a artista já produziu videoclipes de covers, mas este primeiro show marca o início de uma nova fase em sua carreira, com músicas autorais e releituras de grandes artistas.

“Quero que o público sinta minha verdade e se conecte com a energia da minha música. Mais do que ouvir, desejo que eles vivam esse momento comigo”, destaca Gabrieli Valença.

Sonhando alto, Gabrieli almeja conquistar fãs que acompanhem sua trajetória e, futuramente, dividir o palco em grandes festivais, como o Rock in Rio. Mas, por enquanto, seu foco está em encantar Aracaju neste show de estreia, que representa não apenas o começo de uma carreira, mas a realização de um sonho cultivado desde a infância.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Gabriel Remmo