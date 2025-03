GACC abraça campanha ‘Quem ama vacina’ e incentiva imunização contra o HPV

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-SE) participou da campanha ‘Quem ama vacina’ realizada nesta quinta-feira, 28 de março, na sede da Chave do Futuro em Aracaju. A ação foi executada com recursos da Vempa (Vara de Execuções Penais) com objetivo de sensibilizar pais e responsáveis para a vacinação dos filhos de 9 a 14 anos contra o HPV. O GACC é parceiro do Tribunal de Justiça de Sergipe através dos recursos provenientes de prestações pecuniárias beneficiando instituições com seus projetos. A ação contou ainda com apoio da Secretaria da Saúde de Aracaju.

“Abraçamos a campanha como forma de sensibilizar, incentivar e reforçar a importância da prevenção contra o HPV. Pais e responsáveis devem levar as crianças a partir dos 9 anos para serem imunizadas e o GACC participou da ação para fortalecer essa campanha”, explica o diretor de relações institucionais do GACC, Fred Gomes.

O HPV é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos diferentes do vírus, alguns deles associados a doenças graves. “A vacina, administrada em dose única, protege contra o Papilomavírus Humano, uma infecção sexualmente transmissível que pode causar sérios problemas de saúde. O HPV é uma vacina relativamente nova, mas de extrema importância. Ela protege contra cânceres como o de colo do útero, anal e peniano, além de prevenir as verrugas genitais”, explica Regimari Dias, analista de Captação de Recursos do GACC. Ela reforça: “É fundamental que os jovens aproveitem essa oportunidade para se vacinar”.

A imunização contra o HPV é a maneira mais eficaz de prevenir esses tipos de câncer e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quando aliada ao uso de preservativos, a vacina reduz significativamente o risco de contágio e protege contra complicações graves relacionadas ao vírus.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação