GACC abre inscrições para curso gratuito de empreendedorismo para mulheres negras

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), está com inscrições abertas para um curso de Empreendorismo para mulheres negras. A capacitação é gratuita e será realizada duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h no Instituto GACC. As vagas são limitadas.

O projeto COOPER GACC foi selecionado no Edital de Empoderamento Socioeconômico das Mulheres Negras, promovido pela Fundação Banco do Brasil.

O projeto ocorrerá ao longo de 2 anos. Com diferentes cursos ofertados a cada dois meses para as mulheres inscritas.

As inscrições podem ser feitas de forma online através do QR Code. Outras informações através do número (79) 9 9869-5631.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação