GACC comemora cura do câncer Infantojuvenil de crianças acolhidas com Festa

Em alusão ao Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil que é lembrado nacionalmente no dia 23 de novembro, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-SE), celebrou na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro, a vida de crianças acolhidas pela instituição com a tradicional Festa Arco-Íris.

Quase 30 crianças foram homenageadas em clima de muita confraternização e gratidão.

Pacientes que estão mantendo o controle da doença entre 1 e 4 anos receberam a Medalha Arco-Iris e 6 crianças que estão completando 5 anos de cura da doença, receberam o Troféu Arco-Íris como forma de celebrar a vida por terem vencido o Câncer.

“A festa é a mais esperada do ano por ser um momento muito emocionante e especial para todos nós. O câncer Infantojuvenil tem cura e quanto mais cedo for diagnóstico aumenta em até 80% as chances de cura”, comemora Ulla Ribeiro, gerente geral do GACC.

O GACC atua em Sergipe há 26 anos e neste período, cerca de 1000 crianças acolhidas já venceram o câncer infantojuvenil e foram curadas.

“Atualmente mais de 120 crianças estão sendo acolhidas graças ao apoio de toda a sociedade civil. Quanto mais doações, mais estrutura nós temos para ajudar mais crianças oferecendo um serviço humanizado. Peço que continuem nos ajudando de alguma forma para que a gente possa comemorar ainda mais os avanços”, alerta.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto Divulgação