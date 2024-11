GACC conquista mais dois prêmios nacionais e se destaca entre as maiores ONG’s do Brasil

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer segue colhendo os frutos e recebendo reconhecimento do trabalho de humanização que realiza há 25 anos em Sergipe. Na última sexta-feira, 22 de novembro, a instituição conquistou o primeiro lugar do Prêmio CNJ com o Projeto ‘Tenho câncer, tenho direitos’ e também foi reconhecida mais uma vez como uma das 100 melhores ONG’s do país.

O gerente de Relações Institucionais do GACC, Fred Gomes, esteve em São Paulo e representou a instituição. “Foi um dia muito especial, marcado por muita emoção e gratidão”, orgulha-se.

A primeira homenagem ocorreu pela manhã. “Com muita felicidade, o GACC venceu o 1º lugar no Eixo Temático II, na categoria Empresas e Sociedade Civil Organizada, no Prêmio Justiça e Saúde 2024. “Essa premiação reconhece nosso compromisso com a cidadania e a promoção da segurança jurídica e institucional para aqueles que mais precisam de apoio em demandas de saúde. Esse reconhecimento é de todos nós! Vamos juntos continuar promovendo direitos e transformando vidas”, vibra Fred Gomes.

A noite foi a vez do GACC ser reconhecido mais uma vez como uma das 100 ONG’s mais importantes do Brasil e melhor de Sergipe. Entre as 815 mil ONGs do país, este prêmio reafirma a importância do nosso trabalho e o impacto da nossa missão. Essa conquista é de todos que caminham conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa história”, comemora Fred Gomes.

Texto e foto Fredson Navarro