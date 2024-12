GACC inaugura Bazar de Natal com produtos novos e seminovos

Com objetivo de captar recursos para manter a obra social, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC), abriu nesta sexta-feira, 20 de dezembro, mais uma edição do ‘Bazar de Natal’, a partir das 9h. O espaço está localizado na Avenida Desembargador Maynard, 539, no Bairro Suissa, ao lado da Casa de Apoio de Aracaju.

O Bazar está aberto ao público como uma opção de comprar os presentes de Natal para os amigos e familiares, colaborando com o trabalho de humanização do GACC que atua em Sergipe há 25 anos e atualmente acolhe cerca de 100 crianças e adolescentes que estão em tratamento do câncer Infantojuvenil.

Dezenas de produtos novos e seminovos entre roupas, sapatos e acessórios para homens, mulheres e crianças estão na vitrine do bazar com preço popular e o público pode visitar, experimentar e comprar com tranquilidade.

O Bazar do GACC é permanente mas a vitrine de Natal segue até o fim de dezembro.

