GACC realiza ação ‘Cuidando do Humanizador’ com os seus colaboradores

Como forma de cuidar dos humanizadores, assim que a Osc chama sua equipe de colaboradores, que acolhem tão bem as crianças e adolescentes acolhidas pela instituição, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), realizou nesta sexta-feira, 27 de junho, a ação ‘Cuidando do Humanizador, das 8 às 12h na Casa de Apoio, em Aracaju.

“Foi uma forma de proporcionar uma manhã de relaxamento aos nossos humanizadores. Eles poderão desfrutar de um cuidado especial com quick massagem, reiki e auriculoterapia”, explica a enfermeira Noélia de Jesus que é coordenadora do GACC Saúde.

A ação atende a Nova Norma de Saúde, a NR1 que estabelece disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais em relação à segurança e saúde no trabalho. A versão atualizada, com foco em riscos psicossociais, entrou em vigor em 26 de maio de 2025. “As empresas têm um ano para se adaptar, mas o GACC já colocou a atividade em prática com esse foco de oferecer à sua equipe momentos como este que são muito importantes para a saúde mental e física de cada um participante, explica Noélia de Jesus.

A NR 1 estabelece que as empresas precisam implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos, com foco nos riscos psicossociais. Identificar os riscos: Mapear os riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho. Elaborar medidas de prevenção: Implementar medidas para mitigar os riscos identificados, como treinamentos, programas de apoio psicológico e melhorias nas condições de trabalho. Capacitar a equipe: Oferecer treinamento sobre saúde mental e segurança no trabalho. Acompanhar e avaliar: Monitorar a efetividade das medidas implementadas e realizar ajustes, se necessário.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Cristino Tavares