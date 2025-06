GACC realiza Bazar Junino nesta sexta-feira, dia 13, em Aracaju

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), vai realizar mais uma edição do ‘Bazar Junino’, das 8h às 18h desta sexta-feira, 13 de maio. A ação vai contar com a animação da cantora Sidy Gomes comandando o arraiá.

O Bazar vai ser realizado ao lado da Casa de Apoio do GACC, localizado na Av. Desembargador Maynard, 590 – Cirurgia | Info: (79) 3214-9513.

É uma oportunidade de comprar roupas, calcados e adereços para curtir o São João e presentear amigos e familiares também. São peças lindas e exclusivas a preços incríveis.

E tem promoção especial:

Comprando a partir de R$ 50, você ganha uma raspadinha com chance de desconto de até R$ 50 na hora!

Lembrando que toda renda é revertida para ajudar as crianças e adolescentes acolhidos pelo do GACC Sergipe.

Participe, compre e faça a diferença!

Por Fredson Navarro / Navarro Comunicação