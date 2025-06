GACC/SE reestrutura Call Center com recursos oriundos de emenda parlamentar do Sargento Byron

Em visita ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE), o vereador Sargento Byron – Estrelas Mar (MDB) prestigiou a inauguração do Call Center reestruturado por meio de emendas parlamentares destinadas pelo seu mandato.

Sargento Byron está em seu segundo mandato por Aracaju e tem buscado fazer a diferença em todas as vertentes que o terceiro setor necessita. “Eu costumo dizer que o terceiro setor atua onde os braços do estado não alcançam. Isso não é transferir responsabilidades. Jamais! Isso é somar ações, políticas públicas e oportunizar as melhorias que toda sociedade tem direito. O GACC é uma instituição amiga, é um lugar que me reconecta com a minha essência e com tudo o que eu construí antes mesmo de ser um representante do povo aracajuano. Hoje, a emoção toma conta ao ver o quanto o nosso trabalho tem sido sólido, transparente e assertivo”, declarou, Byron.

O Call Center foi reestruturado por meio de recursos oriundos de Emendas Parlamentares , termo de fomento nº 13/2023, destinados através do mandato do vereador Sargento Byron. ” Cada melhoria que realizamos em nossa instituição, em nossos serviços, reflete não só na qualidade de vida dos nossos assistidos, mas, também, de toda a nossa equipe e voluntários. Ter este call center reformado fortalece a nossa missão. Agradecemos de todo coração ao vereador Byron por estar ao nosso lado há tantos anos, assim como a ex-vereadora e atual superintendente da Câmara de Aracaju, Sheyla Galba, aqui presente”, declarou o gerente de assuntos institucionais do GACC, Fred Gomes.

Atualmente, o GACC atende cerca de 130 crianças em tratamento de câncer, ofertando o papel do serviço social a mais de 200 famílias que vivem ou já conviveram com o diagnóstico da doença. O grupo funciona na Av. Des. Maynard, 654, mas o objetivo é a construção de uma sede própria e mais moderna e equipada. “O trabalho realizado por vocês vai além da nossa capital, ele alcança o sertão e todo o nosso Sergipe. Que possamos fortalecer cada vez mais os serviços tão preciosos que vocês oportunizam para o tratamento oncológico e para o diagnóstico precoce do câncer. Entender como a gente pode transformar e contribuir para tantas vidas e sonhos é mais do que o papel de um vereador; é a missão de todo cidadão” concluiu Byron em agradecimento às equipes e voluntários do grupo de apoio.

Texto e foto Jacqueline Reis